DENIS BRIAND « Ne pas attendre à ne rien faire » galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal Rennes

Rennes

DENIS BRIAND « Ne pas attendre à ne rien faire » galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal, 6 janvier 2020 13:00, Rennes. 6 janvier – 4 mars 2020 Sur place entrée libre et gratuite espaceartetessai@hotmail.fr Dessin, peinture, volume, vidéo… c’est par un parti pris de la diversité – celle des formes, des techniques, des médiums – que l’œuvre de Denis Briand s’est développée Commissariat : Mathilde Dupré et Marion Hohlfeldt 31 janvier – 5 mars 2020 Vernissage le jeudi 30 janvier à 18h Dessin, peinture, volume, vidéo… c’est par un parti pris de la diversité – celle des formes, des techniques, des médiums – que l’œuvre de Denis Briand s’est développée. Cette diversité participe également des registres a priori disparates auxquels le travail se réfère : bande dessinée, abstraction picturale, cartographie, géopolitique… L’exposition présente les pistes nombreuses que l’œuvre a suivies pour faire percevoir les logiques souterraines qui s’y expriment et la part qu’y prennent les jeux de langage. Project room : MARC GENEIX. Commissariat : John Cornu. Cette project room présente un ensemble de productions jamais montrées de l’artiste français Marc Geneix (né en 1975), qui s’inspirent du réservoir médiatique et culturel de la société contemporaine tout en combinant des savoir-faire et des cultures vernaculaires. « Ne pas attendre à ne rien faire » est organisée est parallèle de l’exposition « Denis Briand : travaux imprimés » présentée au Cabinet du livre d’artiste du 30 janvier au 5 mars 2020. Un colloque intitulé « … intéressé par la peinture sans jamais m’y résoudre tout à fait » sera consacré à son travail d’artiste et de chercheur. Il aura lieu à la MSHB les 30 et 31 janvier 2020. _ © Ernst Fesseler, 1990 / Marc Geneix, Pacific patterns (Smog, Daphne Blue, Nightfall), 2016. Acrylique sur caisson mdf, pvc, 10 x 85 x 6 cm chaque. © Marc Geneix galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal 2 place recteur henri le moal 3500 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine lundi 6 janvier 2020 – 13h00 à 18h00

