Exposition Bertille Bak : « Le mouton est dans le salon » Galerie Art & Essai, 10 mars 2022 13:00, Rennes.

10 mars – 15 avril Sur place Entrée libre du lundi au samedi de 13h à 19h. Accessible aux personnes à mobilité réduite m2exporennes@gmail.com

La promotion du master 2 Métiers et Arts de l’Exposition de l’université Rennes 2 a le plaisir de vous présenter l’exposition « Le mouton est dans le salon », dédiée à l’artiste Bertille Bak.

Exposition

11 mars au 15 avril 2022

Vernissage

10 mars 2022

La promotion du master 2 Métiers et Arts de l’Exposition de l’université Rennes 2 a le plaisir de vous présenter l’exposition « Le mouton est dans le salon », dédiée à l’artiste Bertille Bak. Elle se tiendra du 11 mars au 15 avril 2022 à la Galerie Art & Essai, située sur le campus Villejean. Elle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec La Criée centre d’art contemporain à Rennes, qui présente également le travail de l’artiste lors de l’exposition « Dark-en-ciel » (du 22 janvier au 24 avril). Sous le commissariat de Sophie Kaplan, l’exposition de La Criée aborde la thématique du travail à l’ère du néolibéralisme, et notamment du travail des enfants dans les mines, que l’artiste traite avec un ton candide teinté de cynisme. Pensée en dialogue, l’exposition des étudiant·e·s du master poursuit l’exploration du monde irréel et fantasmé de l’imaginaire enfantin, que le travail de Bertille Bak confronte à la réalité de l’exploitation capitaliste.

En évoquant la présence du Grand Méchant Loup, à la fois figure malveillante des fables et métaphore du pouvoir corrompu et cruel, l’exposition fait se côtoyer l’univers des chasseurs-débardeurs de la forêt alsacienne et celui des travailleuses marocaines dans les usines de décorticage de crevettes. Les œuvres de Bertille Bak qui y sont présentées oscillent entre le joyeux et le maléfique, l’heureux et le sordide, s’inspirant de la morale abrupte et souvent ambiguë des contes populaires. « La différence est que le Il était une fois se conjugue ici au présent et que les loups d’autrefois ont revêtu le costume trois pièces des oppresseurs modernes », explique l’artiste. En explorant les ressorts narratifs de la fable, l’exposition souligne ce que Bertille Bak conçoit comme un recours à l’artifice dissimulant une réalité tragique et contemporaine, un conte social déchu. Arpentant un espace sombre et menaçant, le·la visiteur·euse est emporté·e dans un parcours jouant sur l’indistinction entre prédateur et proie, homme et bête, humain et monstre. La figure du Grand Méchant Loup glisse alors vers celle d’un être hybride énigmatique et ambivalent, directement issu d’un rêve merveilleux et effrayant.

Biographie

Bertille Bak est une artiste plasticienne et vidéaste française, née à Arras en 1983. Diplômée en 2007 de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, où elle a été formée dans l’atelier de Christian Boltanski, Bertille Bak se perfectionne ensuite au Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing jusqu’en 2008. Son travail explore les notions de communauté, d’exploitation et de résilience à l’heure de la globalisation, qu’elle interroge principalement par le biais de vidéos, mais aussi au moyen d’installations, d’objets, de dessins et d’archives. Lauréate du prestigieux prix Mario Merz en 2019, Bertille Bak réalise de nombreuses expositions personnelles et collectives en France et à l’international. Ses œuvres sont présentes dans des collections publiques de grande ampleur (Centre National des Arts Plastiques, du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, de différents FRAC, du MAC VAL), et au sein de collections privées renommées (Collection Pinault, Fondations Neuflize et Louis Vuitton).

Lien vers le site de l’artiste

https://www.xippas.com/?page_id=591&lang=fr

Commissariat

Justine Baraban, Lucie Boismartel, Léa Boyer, Léa Corredig, Anne Cuzon, Thibaut Godard, Chloé Grave, Juliette Kernin, Djeilana Maksuti, Melina Nuñez, Virginia Quadjovie, Soumayatou Samare

Équipe pédagogique

Baptiste Brun et Béatrice Didier

Galerie Art & Essai 2 Pl. Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

jeudi 10 mars – 13h00 à 19h00

vendredi 11 mars – 13h00 à 19h00

samedi 12 mars – 13h00 à 19h00

lundi 14 mars – 13h00 à 19h00

mardi 15 mars – 13h00 à 19h00

mercredi 16 mars – 13h00 à 19h00

jeudi 17 mars – 13h00 à 19h00

vendredi 18 mars – 13h00 à 19h00

samedi 19 mars – 13h00 à 19h00

lundi 21 mars – 13h00 à 19h00

mardi 22 mars – 13h00 à 19h00

mercredi 23 mars – 13h00 à 19h00

jeudi 24 mars – 13h00 à 19h00

vendredi 25 mars – 13h00 à 19h00

samedi 26 mars – 13h00 à 19h00

lundi 28 mars – 13h00 à 19h00

mardi 29 mars – 13h00 à 19h00

mercredi 30 mars – 13h00 à 19h00

jeudi 31 mars – 13h00 à 19h00

vendredi 1er avril – 13h00 à 19h00

samedi 2 avril – 13h00 à 19h00

lundi 4 avril – 13h00 à 19h00

mardi 5 avril – 13h00 à 19h00

mercredi 6 avril – 13h00 à 19h00

jeudi 7 avril – 13h00 à 19h00

vendredi 8 avril – 13h00 à 19h00

samedi 9 avril – 13h00 à 19h00

lundi 11 avril – 13h00 à 19h00

mardi 12 avril – 13h00 à 19h00

mercredi 13 avril – 13h00 à 19h00

jeudi 14 avril – 13h00 à 19h00

vendredi 15 avril – 13h00 à 19h00