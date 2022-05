Visites commentées de l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent Frac Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visites commentées de l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent Frac Bretagne, 2 juillet 2019 16:00, Rennes. 2 juillet – 1 septembre 2019 Sur place Durée : 1h30 Gratuit. Sur présentation du billet d’entrée. Dans la limite des places disponibles. accueil@fracbretagne.fr, 0299373793 Visites commentées de l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent : Chaque samedi et dimanche à 16h et chaque jour pendant les vacances scolaires Le service des publics du Frac Bretagne propose une visite commentée de l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent chaque samedi et dimanche à 16h, chaque jour pendant les vacances scolaires. Sans réservation. Les médiateurs seront également heureux de pouvoir engager une discussion avec vous autour de l’exposition. Crédit photo : Marc Domage Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, Rennes 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine mardi 2 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

mercredi 3 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

jeudi 4 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

vendredi 5 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 6 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

dimanche 7 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

mardi 9 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

mercredi 10 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

jeudi 11 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

vendredi 12 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 13 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

dimanche 14 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

mardi 16 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

mercredi 17 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

jeudi 18 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

vendredi 19 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 20 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

dimanche 21 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

mardi 23 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

mercredi 24 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

jeudi 25 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

vendredi 26 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 27 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

dimanche 28 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

mardi 30 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

mercredi 31 juillet 2019 – 16h00 à 17h00

jeudi 1er août 2019 – 16h00 à 17h00

vendredi 2 août 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 3 août 2019 – 16h00 à 17h00

dimanche 4 août 2019 – 16h00 à 17h00

mardi 6 août 2019 – 16h00 à 17h00

mercredi 7 août 2019 – 16h00 à 17h00

jeudi 8 août 2019 – 16h00 à 17h00

vendredi 9 août 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 10 août 2019 – 16h00 à 17h00

dimanche 11 août 2019 – 16h00 à 17h00

mardi 13 août 2019 – 16h00 à 17h00

mercredi 14 août 2019 – 16h00 à 17h00

jeudi 15 août 2019 – 16h00 à 17h00

vendredi 16 août 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 17 août 2019 – 16h00 à 17h00

dimanche 18 août 2019 – 16h00 à 17h00

mardi 20 août 2019 – 16h00 à 17h00

mercredi 21 août 2019 – 16h00 à 17h00

jeudi 22 août 2019 – 16h00 à 17h00

vendredi 23 août 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 24 août 2019 – 16h00 à 17h00

dimanche 25 août 2019 – 16h00 à 17h00

mardi 27 août 2019 – 16h00 à 17h00

mercredi 28 août 2019 – 16h00 à 17h00

jeudi 29 août 2019 – 16h00 à 17h00

vendredi 30 août 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 31 août 2019 – 16h00 à 17h00

dimanche 1er septembre 2019 – 16h00 à 17h00

