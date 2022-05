Visite commentée gratuite traduite en LSF Frac Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite commentée gratuite traduite en LSF Frac Bretagne, 12 octobre 2019 16:00, Rennes. Samedi 12 octobre 2019, 16h00 Sur place accueil@fracbretagne.fr, 0299373793 De l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent Le samedi 6 avril 2019, le Frac Bretagne propose une visite commentée gratuite interprétée en LSF de l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent En partenariat avec le Service d’interprétation et d’accompagnement à la vie sociale (SIAVS 35). Visite gratuite sur présentation du billet d’entrée. Dans la limite des places disponibles. Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, Rennes 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 12 octobre 2019 – 16h00 à 17h00

Détails Heure : 16:00 - 17:00 Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Lieu Frac Bretagne Adresse 19 avenue André Mussat, Rennes Ville Rennes

