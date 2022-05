TOHU-BOHU #4, Rennes Frac Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

TOHU-BOHU #4, Rennes Frac Bretagne, 16 juillet 2019 10:00, Rennes. 16 – 18 juillet 2019 Sur place Durée : 3 jours de stage de 10h à 17h ; Tarif : 5 € par jeune et par stage de 3 jours. Le matériel est fourni. accueil@fracbretagne.fr, 0299373793 Stage d’été pour les 14-17 ans accompagnés par l’artiste Anaïs Touchot. Le Frac Bretagne propose TOHU-BOHU, des ateliers menés en 2019 par l’artiste Anaïs Touchot. Une invitation à concevoir des projets collectifs, alliant découvertes et créations plastiques. Cet été à Rennes, TOHU-BOHU propose aux 14-17 ans de découvrir l’univers de l’artiste Anaïs Touchot entre architecture, sculpture et bricolage. Pas besoin d’être doué de ses 10 doigts ! Juste avoir l’envie de se rencontrer, d’être ensemble et de raconter – ou inventer – sa petite histoire en construisant son endroit préféré sous la forme d’une maquette très “DIY”… Soirée de clôture le vendredi 19 juillet à 17h Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, Rennes 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine mardi 16 juillet 2019 – 10h00 à 17h00

