Exposition Marcel Dinahet Sous le vent Frac Bretagne, 2 juillet 2019 12:00, Rennes. 2 juillet – 10 novembre 2019 Sur place Tarif : 3€ accueil@fracbretagne.fr, 0299373793 Exposition Marcel Dinahet Sous le vent, présentée à Rennes du 14 juin au 10 novembre 2019 À partir du 14 juin 2019, le Frac Bretagne accueille une exposition personnelle de Marcel Dinahet. Pour la plupart inédits, un ensemble important d’œuvres vidéo ainsi que de puissants dessins en différents formats, seront montrés dans l’intégralité des espaces. Artiste voyageur, et plongeur, Marcel Dinahet prend le paysage pour sujet. Son élément premier est l’eau, la mer le plus souvent. De Kaliningrad à Beyrouth, de Calais à Ouessant, il rapporte des vues extraordinaires à travers lesquelles le spectateur est amené à expérimenter le paysage de façon radicalement nouvelle. Exposition du 14 juin au 10 novembre 2019 Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, Rennes 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine mardi 2 juillet 2019 – 12h00 à 19h00

