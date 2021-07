Rennes Place de la Mairie, 35000 Rennes Rennes Festival Transat en ville – Orchestre National de Breizhoucadie (Carte blanche à Skeudenn Bro Roazhon) Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Festival Transat en ville – Orchestre National de Breizhoucadie (Carte blanche à Skeudenn Bro Roazhon), 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Rennes. Concerts Concerts / vendredi 23 juillet Festival Transat en ville – Orchestre National de Breizhoucadie (Carte blanche à Skeudenn Bro Roazhon) Centre / Concerts Transat en ville vendredi 23 juillet / Place de la Mairie, 35000 Rennes Festival Transat en ville – Orchestre National de Breizhoucadie (Carte blanche à Skeudenn Bro Roazhon) Rendez-vous sur la place de la Mairie pour un déjeuner en fanfare au rythme des musiques bretonnes ! C’est un grand jour ! Des pavillons de leurs instruments aux pavillons de vos oreilles, venez et laissez-vous emporter par les traditions d’une contrée bien éloignée : La Breizhoucadie. Décidé.es à partager leur culture, ces musicien.nes de la région de l’Île Ébilène, à l’Ouest du pays, sillonnent les routes depuis plus d’une décennie. Sous la houlette de leur chef d’orchestre, les artistes nous racontent en musique et parfois en gestes, leurs rêves, leurs joies, leurs souvenirs en puisant son énergie dans l’âme de la Breizhoucadie d’aujourd’hui, avec poésie et générosité. Orchestre National de Breizhoucadie – Fanfare théâtrale Carte blanche à Skeudenn Bro Roazhon. Quartier : Centre / Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires12h00 à 13h00 tarifs Gratuit AccèsMétro: Ligne A station République• Bus: arrêt République, Champs-Jacquet• Vélo STAR : Stations Mairie, République, Saint-Georges transatenville.fr Place de la Mairie, 35000 Rennes

