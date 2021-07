Rennes RENNES. Festival Transat en ville – L’Echo d’Éole (Carte blanche à Jazz à l’Ouest) Catégorie d’évènement: Rennes

RENNES. Festival Transat en ville – L’Echo d’Éole (Carte blanche à Jazz à l’Ouest), 8 juillet 2021-8 juillet 2021, . Concerts

Concerts / jeudi 8 juillet Festival Transat en ville – L’Echo d’Éole (Carte blanche à Jazz à l’Ouest) Bréquigny /

Concerts Transat en ville jeudi 8 juillet / Parc de Bréquigny, Rennes 35000 Festival Transat en ville – L’Echo d’Éole (Carte blanche à Jazz à l’Ouest) La musique éolienne, ça vous dit quelque chose ? Immergez-vous dans une installation où le vent s’invite et fait sonner ces instruments fabriqués pour l’occasion : harpes, orgues, arcs et percussions éoliennes. Ce projet a nécessité deux ans de multiples temps de test en résidence à Lorient. Benoit Sicat vous fait découvrir son œuvre dans le parc de Brequigny, un lieu ouvert à tous les courants d’air. L’Echo d’Éole – Installation Carte blanche à Jazz à l’Ouest Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires17h00 à 21h00 TarifsGratuit AccèsBus : Lignes C5 et 13 arrêt Lycée Bréquigny, lignes C3 et 13 arrêt Canada •Vélo STAR: station Bréquigny Piscine transatenville.fr

Parc de Bréquigny, Rennes 35000

2021-07-08

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement :