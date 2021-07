Rennes Place de la Mairie, 35000 Rennes Rennes Festival Transat en ville – Concert Yoann Minkoff et Kris Nolly Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Festival Transat en ville – Concert Yoann Minkoff et Kris Nolly, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Rennes. Concerts Concerts / samedi 17 juillet Festival Transat en ville – Concert Yoann Minkoff et Kris Nolly Centre / Concerts Transat en ville samedi 17 juillet / Place de la Mairie, 35000 Rennes Festival Transat en ville – Concert Yoann Minkoff et Kris Nolly Le franco-britannique, habitué des formations électriques (Songø, City Kay) livre son projet solo dans lequel se dévoile un blues personnel et poétique teinté de mandingue, de pop anglaise et de folk nord-américain. Yoann Minkoff est accompagné en live par le beatboxer Kris Nolly (Ka Jazz, Homecooking…) avec lequel une complicité musicale s’est nouée. Aux couleurs riches de la guitare et à la voix chaleureuse s’ajoute désormais une rythmique puissante et subtile entièrement exécutée à la bouche. Une musique aérienne, où la guitare, la voix et le beatbox se croisent dans un perpétuel dialogue ! Yoann Minkoff et Kris Nolly – Blues, beatbox Quartier : Centre / Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires20h00 à 21h00 tarifs Gratuit AccèsMétro: Ligne A station République• Bus: arrêt République, Champs-Jacquet• Vélo STAR : Stations Mairie, République, Saint-Georges transatenville.fr Place de la Mairie, 35000 Rennes

2021-07-17

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de la Mairie, 35000 Rennes Adresse Place de la Mairie, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Place de la Mairie, 35000 Rennes