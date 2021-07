Rennes Parc de Beauregard, Rennes 35000 Rennes RENNES. Festival Transat en ville – Concert Teresa & Mitchel Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Concerts Transat en ville jeudi 15 juillet / Parc de Beauregard, Rennes 35000 Festival Transat en ville – Concert Teresa & Mitchel Une escale à Cuba ! Teresa Dominguez est une chanteuse et violoniste cubaine qui vient de Santiago de Cuba, berceau du son de la trova et du boléro. Mitchel est un multi-instrumentiste (guitare, percussions, flute, saxophone) rennais, passionné de musique cubaine. Ses nombreux voyages sur l’île ont fait naître en lui l’envie de partager toute la chaleur et la générosité de cette culture. Sur scène, en duo, ces deux troubadours revisitent les pépites du répertoire traditionnel cubain. Teresa & Mitchel – Musique cubaine Quartier : Villejean – Beauregard /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires20h00 à 21h00 TarifsGratuit AccèsBus : Ligne C4 arrêt Cucillé, Ligne 12 arrêt Parc de Beauregard • Vélo STAR : Stations Cucillé ou Préfecture transatenville.fr

