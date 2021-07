Rennes Place de la Mairie, 35000 Rennes Rennes Festival Transat en ville – Concert Monsieur Lune Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Festival Transat en ville – Concert Monsieur Lune, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Rennes. Concerts Concerts / samedi 24 juillet Festival Transat en ville – Concert Monsieur Lune Centre / Concerts Transat en ville samedi 24 juillet / Place de la Mairie, 35000 Rennes Festival Transat en ville – Concert Monsieur Lune C’est au milieu des années 1970 que Nicolas Pantalacci pointe le bout de son nez à Paris. Une enfance bercée par la musique : un père qui dirige des radios musicales, une mère attachée de presse du chanteur Renaud dans les années 1980. Auteur, compositeur, interprète, Monsieur Lune réinterprète le répertoire de «Mister Renard» grâce à des arrangements tantôt électro, tantôt rock ou folk. Son dernier album Un Renaud pour moi tout seul fait référence au nom de la série de concerts que le chanteur (Renaud ) donna à l’Olympia en janvier 1982. Monsieur Lune distille une musique douce-amère, des textes sur la vie des gens, leurs amours perdues, leurs désirs. Et lui s’inscrit au milieu de tout ça : un type d’à peine 40 ans qui observe ses congénères et s’identifie à eux. Une aventure qui lui tient à cœur. Monsieur Lune – Chanson française. Quartier : Centre / Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires20h00 à 21h00 tarifs Gratuit AccèsMétro: Ligne a station Sainte-Anne puis 10 minutes• Bus : Ligne C3 arrêt Thabor •Vélo STAR: Stations Saint-Georges ou Place Hoche transatenville.fr Place de la Mairie, 35000 Rennes

