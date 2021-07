Festival Transat en ville – Concert Minibus, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Rennes.

Concerts Transat en ville dimanche 18 juillet / Parc du Thabor, 35000 Rennes Festival Transat en ville – Concert Minibus Après leurs deux spectacles Où es-tu Père Noël ? et Ma famille en papier, le groupe Minibus propose le Bal à Fond, un spectacle entièrement musical, coloré et festif pour toute la famille. Pour l’occasion, le trio Polo, François et Gaya, amis et rockers au grand cœur, s’est adjoint les services d’un batteur percussionniste, pour déployer toute l’envergure de son répertoire rythmé, chaloupé, aux refrains joyeux et populaires. Un seul objectif : faire chanter et danser toutes les générations sur les rythmes endiablés des chansons de Minibus, et de quelques surprises ensoleillées. Mettez vite vos habits de fête, c’est parti pour le Bal à Fond ! Minibus – Jeune public. Quartier : Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires16h00 à 17h00 tarifs Gratuit AccèsMétro: Ligne a station Sainte-Anne puis 10 minutes•Bus : Ligne C3 arrêt Thabor •Vélo STAR: Stations Saint-Georges ou Place Hoche transatenville.fr

Parc du Thabor, 35000 Rennes



2021-07-18