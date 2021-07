Rennes Parc de Bréquigny Rennes RENNES. Festival Transat en ville – Concert Loulou’s back in town (Carte blanche à Jazz à l’Ouest) Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Concerts Transat en ville jeudi 8 juillet / Parc de Bréquigny Festival Transat en ville – Concert Loulou’s back in town (Carte blanche à Jazz à l’Ouest) Une formation rennaise emmenée par la voix suave de Louise Robard. Elle sera accompagnée par un piano expressif (Lise Van Dooren), une contrebasse chaloupée (Hugues Lassere) et une guitare inspirée (Vincent Robineau). Ce quartet dynamique revisitera le répertoire des grandes chanteuses de jazz au détour de standards de swing et de ballades. Un voyage musical à ne pas manquer ! Loulou’s back in town – Jazz swing Carte blanche à Jazz à l’Ouest Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires19h00 à 20h00 TarifsGratuit AccèsBus : Lignes C5 et 13 arrêt Lycée Bréquigny, lignes C3 et 13 arrêt Canada •Vélo STAR: station Bréquigny Piscine transatenville.frpa

Parc de Bréquigny

2021-07-08

