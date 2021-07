Rennes Parc de Maurepas Rennes Festival Transat en ville – Concert KO KO MO (Carte blanche aux Trans Musicales) Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Festival Transat en ville – Concert KO KO MO (Carte blanche aux Trans Musicales), 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Rennes. Concerts Concerts / jeudi 22 juillet Festival Transat en ville – Concert KO KO MO (Carte blanche aux Trans Musicales) Maurepas – La Bellangerais / Concerts Transat en ville jeudi 22 juillet / Parc de Maurepas Festival Transat en ville – Concert KO KO MO (Carte blanche aux Trans Musicales) Voilà un duo guitare-batterie assez inhabituel. Ces 2 jeunes nantais ont choisi d’explorer les années 70 et de les revisiter à leur sauce. Deux ans après la sortie de leur premier album Technicolor Life, Warren et K20 vous présentent aujourd’hui leur second opus, Lemon Twins. Débordant d’énergie sur scène, KO KO MO vous entraîne dès les premières notes dans leur univers très rythmé. Dynamiques et charismatiques, ils sauront vous transmettre leur énergie avec une musique contemporaine rock teintée de blues et d’un soupçon de psychédélisme des seventies. KO KO MO – Rock Carte blanche aux Trans Musicales . Quartier : Maurepas – La Bellangerais / Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires20h00 à 21h00 tarifs Gratuit AccèsBus: Ligne C1 – Arrêt Assomption, ligne C3 – Arrêt Joliot-Curie – Chateaubriand/Vélo STAR: Stations Painlevé ou Joliot-Curie transatenville.fr Parc de Maurepas

2021-07-22

