Concerts / jeudi 8 juillet Festival Transat en ville – Concert Hazel Anne Centre /

Concerts Transat en ville jeudi 8 juillet / Place de la Mairie, 35000 Rennes Festival Transat en ville – Concert Hazel Anne Hazel Anne délivre un rock tout en douceur, mêlant délicatesse et énergie. Elle se balade librement dans les possibilités que lui offrent le looper et sa basse multi-effets. Aussi à l’aise en français qu’en anglais, elle saura vous entraîner avec ses textes poétiques ! Vous aurez l’occasion de l’entendre interpréter les morceaux de son album Kheops sorti en 2020 dans lequel la pop wave et électro (beats de Gabriel Hays) n’est pas sans rappeler une musique aux couleurs des années 1990. Hazel Anne – Pop-rock . En partenariat avec Les Embellies Seule en scène. Quartier : Centre /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires12h00 à 13h00 TarifsGratuit AccèsMétro: Ligne A station République• Bus: arrêt République, Champs-Jacquet• Vélo STAR : Stations Mairie, République, Saint-Georges transatenville.fr

Place de la Mairie, 35000 Rennes

2021-07-08

