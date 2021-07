Rennes Prairies Saint-Martin Rennes Festival Transat en ville – Concert Gustav Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Festival Transat en ville – Concert Gustav, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Rennes. Concerts Concerts / mardi 27 juillet Festival Transat en ville – Concert Gustav Saint Martin / Concerts Transat en ville mardi 27 juillet / Prairies Saint-Martin Festival Transat en ville – Concert Gustav Gustav c’est un mélange de rock, de musique électronique et d’influences quotidiennes. L’histoire commence avec deux copains qui se connaissent depuis l’enfance et qui sont tous les deux des passionnés de musique. Le projet débute en janvier 2018 à Paris dans un appartement de 25m2 accompagné de Gustav le lapin qui donnera son nom au groupe. Ce duo composé de Michelli (guitare et voix) et de Epy (machines et claviers) aura le plaisir de vous faire découvrir son univers électro rock avec son dernier EP Daisy sorti en 2020. Gustav – Électro-rock Quartier : Saint Martin / Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires20h00 à 21h00 tarifs Gratuit AccèsBus : Ligne C5 – Arrêt Jules Ferry, ligne 12 – Arrêt Auberge de Jeunesse / Vélo STAR : Station Auberge de Jeunesse transatenville.fr Prairies Saint-Martin

Lieu Prairies Saint-Martin Adresse Prairies Saint-Martin Ville Rennes