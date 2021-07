Rennes RENNES. Festival Transat en ville – Concert Château Lapompe (Carte blanche à Jazz à l’Ouest) Catégorie d’évènement: Rennes

Concerts Transat en ville jeudi 8 juillet / Parc de Bréquigny, Rennes 35000 Festival Transat en ville – Concert Château Lapompe (Carte blanche à Jazz à l’Ouest) Ce trio rennais vous promet un voyage dans le temps, des standards de jazz des années 1920, aux grands titres des années 1990 et 2000, en passant par les bandes originales de Disney. Le tout revisité au son de la guitare manouche. Le mélange des cépages Fred “Dong” Brault, Joris Viquesnel, et Morgan Bonnot vous offriront un brevage charnu, nerveux, dur mais doux. Ambiance vintage, remise au gout du jour ! Château Lapompe – Jazz manouche Carte blanche à Jazz à l’Ouest. Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires20h30 à 21h30 TarifsGratuit AccèsBus : Lignes C5 et 13 arrêt Lycée Bréquigny, lignes C3 et 13 arrêt Canada •Vélo STAR: station Bréquigny Piscine transatenville.fr

Parc de Bréquigny, Rennes 35000

2021-07-08

