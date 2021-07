RENNES. Festival Transat en ville – Concert BOPS (En partenariat avec Les Embellies), 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Rennes.

Concerts

Concerts / vendredi 9 juillet Festival Transat en ville – Concert BOPS (En partenariat avec Les Embellies) Centre /

Concerts Transat en ville vendredi 9 juillet / Place de la Mairie, 35000 Rennes Festival Transat en ville – Concert BOPS (En partenariat avec Les Embellies) Les BOPS c’est avant tout une histoire de famille. Le trio est composé de trois frères : Germain, Oscar et Louis. Biberonnés à la musique des sixties par leurs parents dès leur plus jeune âge, et comme tout rennais qui se respecte, c’est vers la musique garage qu’ils se sont tournés. Avec un premier album éponyme sorti en 2017, le trio se fait remarquer et confirme en live l’exubérance de sa musique : euphorique, éclatante de vitalité et de peps, les chœurs et les harmonies ciselées vous amèneront loin dans la gaité. Une musique sixties remise au goût du jour, c’est frais, ce sont les BOPS ! BOPS – Pop-rock En partenariat avec Les Embellies Quartier : Centre /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires18h00 à 19h00 TarifsGratuit AccèsMétro: Ligne A station République•Bus: arrêt République, Champs-Jacquet•Vélo STAR : Stations Mairie, République, Saint-Georges transatenville.fr

Place de la Mairie, 35000 Rennes



2021-07-09