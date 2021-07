Rennes Parc du Thabor, 35000 Rennes Rennes RENNES. Festival Transat en ville – Carte blanche à Texture Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Concerts Transat en ville dimanche 11 juillet / Parc du Thabor, 35000 Rennes Festival Transat en ville – Carte blanche à Texture Au son d’une musique funk et disco, le collectif animera le Théâtre de verdure avec des animations pour les enfants (initiations aux arts du cirque par Bing Bang Circus). Créée en 2014, Texture est une famille créative rennaise oeuvrant dans le domaine de l’évènementiel. L’objectif principal de ce collectif d’ami.es est de partager la musique éléctronique et de promouvoir la scène locale. Carte blanche à Texture Quartier : Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires14h00 à 17h00 TarifsGratuit AccèsMétro: Ligne a station Sainte-Anne puis 10 minutes•Bus : Ligne C3 arrêt Thabor •Vélo STAR: Stations Saint-Georges ou Place Hoche

