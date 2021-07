Rennes Parc des Gayeulles, 35700 Rennes Rennes Festival Transat en ville – Carte blanche à Quartiers d’été et 4bis – Information Jeunesse Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Festival Transat en ville – Carte blanche à Quartiers d’été et 4bis – Information Jeunesse, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Rennes. Concerts Concerts / mercredi 21 juillet Festival Transat en ville – Carte blanche à Quartiers d’été et 4bis – Information Jeunesse Maurepas – La Bellangerais / Concerts Transat en ville mercredi 21 juillet / Parc des Gayeulles, 35700 Rennes Festival Transat en ville – Carte blanche à Quartiers d’été et 4bis – Information Jeunesse Le festival Quartiers d’été est un événement estival gratuit organisé par le 4bis-Information Jeunesse. Depuis 26 ans, il se déroule chaque été, en juillet, dans le parc des Gayeulles à Rennes. L’idée initiale : donner l’occasion aux jeunes de s’impliquer dans l’organisation d’un événement central au cours de l’été. Avec ses animations en journée et ses concerts en soirée, toutes les générations, tous les quartiers et toutes les cultures sont représenté.es. Quartiers d’été est une grande fête en plein air et accessible à toutes et tous qui n’existerait pas sans les jeunes impliqué.es dans la préparation, l’organisation et bien entendu la réussite du festival ! Carte blanche à Quartiers d’été et 4bis – Information Jeunesse Quartier : Maurepas – La Bellangerais / Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires16h00 à 21h00 tarifs Gratuit AccèsBus : Lignes C3 – Arrêt Gayeulles Piscine / STAR, Le Vélo : Station Jolio-Curie – Chateaubriand transatenville.fr Parc des Gayeulles, 35700 Rennes

Lieu Parc des Gayeulles, 35700 Rennes Adresse Parc des Gayeulles, 35700 Rennes Ville Rennes

