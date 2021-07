Rennes Place de la Mairie, 35000 Rennes Rennes RENNES. Festival Transat en ville – Carte blanche à Dooinit Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Concerts Transat en ville samedi 10 juillet / Place de la Mairie, 35000 Rennes Festival Transat en ville – Carte blanche à Dooinit Retrouvez Dooinit place de la Mairie pour une après-midi et une soirée rythmées par de nombreuses surprises ! Le partenariat avec Texture pour l’ambiance musicale et une intervention de l’artiste Martin Rose @artrose n’y seront pas pour rien, à vous de les découvrir… Créée en 2007, l’association Dooinit se donne pour mission de proposer une offre culturelle de qualité à travers des concerts et des actions innovantes visant à promouvoir la culture afro-américaine. L’association puise dans cette culture une source d’inspiration permettant la valorisation d’un territoire et de ses habitant.es. Le projet de Dooinit se concentre autour de l’organisation du festival éponyme et de l’animation du studio le Block au Blosne. Carte blanche à Dooinit . Quartier : Centre /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires14h00 à 21h00 TarifsGratuit AccèsMétro: Ligne A station République• Bus: arrêt République, Champs-Jacquet •Vélo STAR : Stations Mairie, République, Saint-Georges transatenville.fr

