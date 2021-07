Festival Transat en ville – Carte blanche à Comptoir du Doc et à Danse à tous les étages, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Rennes.

Projections et cinéma Transat en ville mardi 20 juillet / Plages de Baud-Chardonnet Festival Transat en ville – Carte blanche à Comptoir du Doc et à Danse à tous les étages L’idée de cette programmation est de faire dialoguer ces deux associations et de montrer comment deux arts (danse et cinéma) différents abordent une même thématique : le voyage. La soirée se décline en 4 temps forts : une installation sonore, un spectacle de danse, une discussion -rencontre entre le danseur et le cinéaste autour de leur pratique- et enfin, une projection composée de courts-métrages . Carte blanche à Comptoir du Doc et à Danse à tous les étages . Quartier : Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires19h00 à 0h30 tarifs Gratuit AccèsBus : Lignes C4 et C6, arrêts François Château, Pont de Strasbourg • Vélo STAR : Station Baud Chardonnet transatenville.fr

Plages de Baud-Chardonnet



