Balades et visites Transat en ville mardi 20 juillet / Plages de Baud-Chardonnet, 35000 Rennes Festival Transat en ville – Balades sonores avec la carte blanche Ars Nomadis Le collectif Ars Nomadis crée des fictions sonores urbaines sous forme de parcours dans la ville. Les Promenades Sonores de Baud-Chardonnet invitent à découvrir un quartier en pleine mutation au travers de deux circuits : Sous les Balcons la Plage et Les Bas Sons de Baud. Tandis que l’un est une invitation à la rêverie, l’autre révèle le passé industriel du quartier. Durant cette balade à réaliser au casque (avec un smartphone ou lecteur MP3), le promeneur est amené à rencontrer différents récits empreints de poésie et d’imaginaire. Une aventure artistique et humaine inédite pour toutes et tous ! – Carte blanche à Ars Nomadis Inscription via l’adresse suivante : contact@arsnomadis.eu Quartier : Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires19h00 à 21h00 tarifs Gratuit AccèsBus : Lignes C4 et C6, arrêts François Château, Pont de Strasbourg • Vélo STAR : Station Baud Chardonnet transatenville.fr

Plages de Baud-Chardonnet, 35000 Rennes



2021-07-20