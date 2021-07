Rennes Parc de Bréquigny, Rennes 35000 Rennes RENNES. Festival Transat en ville – Arthur Guillemot (Carte blanche à Jazz à l’Ouest) Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Concerts Transat en ville jeudi 8 juillet / Parc de Bréquigny, Rennes 35000 Festival Transat en ville – Arthur Guillemot (Carte blanche à Jazz à l’Ouest) Arthur Guillemot présente le projet Cyclo-piano, co-créé avec Ludovic Thoris de l’entreprise Cyclogistic : un piano sur une remorque, tractée par un vélo électrique pour un concert ambulant et poétique. Après avoir collaboré avec de nombreux groupes dans la région Bretagne qui lui ont permis d’aborder différentes esthétiques musicales, Arthur décide d’approfondir sa relation à la musique en l’ouvrant à d’autres formes d’art, à d’autres médias tels que le théâtre, la danse, la littérature, le dessin ou la vidéo. Arthur Guillemot – Déambulation Carte blanche à Jazz à l’Ouest Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes Horaires17h00 à 19h00 TarifsGratuit AccèsBus : Lignes C5 et 13 arrêt Lycée Bréquigny, lignes C3 et 13 arrêt Canada •Vélo STAR: station Bréquigny Piscine transatenville.fr

