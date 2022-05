WebWeCan 2020 Faculté des Sciences Économiques de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

WebWeCan 2020 Faculté des Sciences Économiques de Rennes 1, 17 janvier 2020 13:45, Rennes. Vendredi 17 janvier 2020, 13h45 Sur place Entrée libre La donnée et la publicité Le WebWeCan est un évènement annuel organisé par les étudiants du master SDIN de la Faculté des Sciences Economiques de l’Université de Rennes 1. Cette année, il se déroulera le Vendredi 17 janvier 2020, à partir de 13h45, à la Faculté des Sciences Economiques de l’Université de Rennes 1 (Amphi 3). Le thème de cette édition 2020 est “La donnée et la publicité”. Aujourd’hui, la publicité est au cœur de nombreux débats. La mise en application du RGPD et les sanctions qui en découlent amènent les professionnels du secteur à repenser leurs pratiques. Au cours des différentes tables rondes, plusieurs intervenants exposeront leurs points de vue. Les sujets abordés seront les suivants : – La donnée au service du marketing digital : ciblage, gestion de la pression publicitaire et personnalisation – L’exploitation des données et le RGPD (ciblage versus vie privée) – Le processus de collecte et traitement de la donnée dans le domaine de la publicité online (Outils et méthodes, publicité online vs publicité offline) – La mesure, la réconciliation des investissements et les ventes générées Avec la présence de : – Pierre Bobille (Digital manager Groupe Valéor), – Lucas Dahan (Business Analyst chez Tradelab) , – Emilien Savergne (Customer Insight Manager chez Advalo) – Yulia Spiridonova (Data Analyste et Digital Performance Consultant chez Wizaly) Vers 17h, pour conclure l’évènement, un cocktail sera organisé pour les intervenants, les étudiants et le public. Evènement ouvert à tous L’association ASER – Master SDIN (Stratégies Digitales et Innovation Numérique) Faculté des Sciences Économiques de Rennes 1 7 place Hoche, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 17 janvier 2020 – 13h45 à 18h00

