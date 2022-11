Terreur de la Caravane Cie Faculté de Sciences Éco, 13 janvier 2023 20:30, Rennes.

13 et 14 janvier 2023 Sur place https://www.grand-cordel.com/2022/09/22/terreur-ven-13-et-sam-14-janv/, accueil@grand-cordel.com, 02 99 87 49 49

Terreur propose aux spectateurs et spectatrices de vivre ce procès de l’intérieur, en tant que jurés. À l’issue des plaidoiries, ils et elles devront voter pour condamner ou acquitter l’accusé.

Pièce de Ferdinand von Schirach

Berlin, seizième chambre criminelle de la cour d’assise : le Major Lars Koch, pilote de l’armée de l’air, comparaît pour homicide volontaire de 164 personnes. Le 26 mai 2013, il a abattu un avion de ligne, détourné par un terroriste et menaçant de s’écraser sur un stade rempli de 70 000 personnes. Tous les passagers sont morts. Jugeant qu’il agissait selon son devoir moral, il s’est mis hors la loi, car il a agi sans en recevoir l’ordre.

Terreur propose aux spectateurs et spectatrices de vivre ce procès de l’intérieur, en tant que jurés. À l’issue des plaidoiries, ils et elles devront voter pour condamner ou acquitter l’accusé. Chacun·e va alors traverser cette expérience en se questionnant : sur quelles bases fonder son jugement ? Faut-il se référer aux lois que se sont donnés les humains ? Ou est-il possible de se fier à ses intuitions morales ?

Construit comme une expérience de pensée en philosophie morale, Terreur, par son processus immersif, propose un moment rare de cheminement philosophique individuel et collectif.

Partenaire : Service Culturel de l’Université Rennes 1

Texte publié chez © L’Arche 2017 – Traduction : Michel Deutsch

Faculté de Sciences Éco 7 place Hoche 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine

vendredi 13 janvier 2023 – 20h30 à 22h30

samedi 14 janvier 2023 – 16h00 à 18h30