Rennes et la Bretagne, territoires du numérique au service de l'enseignement et de l'innovation – Focus sur le projet AIR Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 19 janvier 2022, Rennes.

le mercredi 19 janvier 2022 à 08:45

Une matinée de présentation, démonstration et ateliers pour découvrir en avant-première, avant son lancement officiel en février, [**le projet AIR (****_Augmenter les Interactions à Rennes_****), lauréat de l’AMI « Démonstrateurs numériques dans l’enseignement supérieur »**](https://www.univ-rennes1.fr/actualites/luniversite-de-rennes-1-laureate-de-lami-demonstrateurs-numeriques-dans-lenseignement-superieur). [**Accès gratuit sur inscription**](https://forms.office.com/r/gz2rex2jJ9) ### Programme **8h45** : café d’accueil **9h** : mot d’accueil d’Olivier Wong Hee Kam, vice-président en charge du numérique à l’Université de Rennes 1 et responsable du projet AIR **9h15** : présentation du projet AIR, par l’ensemble des partenaires académiques et socio-économiques **10h-11h45** : ateliers thématiques en parallèle : * Campus augmenté : faciliter les interactions * Pédagogies interactives : augmenter l’interaction lors des formations * Ecosystème de soutien : viser une transformation (pédagogique ou numérique) à grande échelle **12h :** synthèse **12h30** : cocktail déjeunatoire (_sous réserve des conditions sanitaires)_ Stands et démos des partenaires et soutiens : Orange, Artefacto, Klaxoon, Edtech Grand Ouest, Fremencorp, Ikigaï Cette matinée sera suivie de tables rondes

Accès gratuit sur inscription

Présentation et ateliers autour du projet AIR (Augmenter les Interactions à Rennes), lauréat de l'AMI « Démonstrateurs numériques dans l'enseignement supérieur » Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

