Le Grand Soufflet Rennes et Département d'Ille-et-Vilaine, 5 octobre 2022, Rennes.

Le Grand Soufflet 5 – 15 octobre Rennes et Département d’Ille-et-Vilaine

Festival de musiques du monde à Rennes, Métropole & Ille-et-Vilaine

Rennes et Département d’Ille-et-Vilaine 35000 Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

Musiques du monde ou sono mondiale, musiques d’ici et d’ailleurs, traditionnelles et actuelles, à danser ou à écouter, la musique du Grand Soufflet célèbre les langues et les cultures, la diversité et les métissages, l’enracinement au présent.

Festival ouvert sur le monde en mouvement, Le Grand Soufflet invite les artistes internationaux à exprimer leurs langages singuliers et contemporains créés à partir de matériaux traditionnels et les réponses, féminines en particulier, régalent de créativité ! Telles Maya Kamaty, symbole de l’activité bouillonnante de la scène réunionnaise, Cocanha qui bouscule les codes de la polyphonie occitane ou Dakh Daughters qui enflamment les cœurs pour défendre leur Ukraine natale. Rodrigo Cuevas est tout aussi engagé et transforme la culture asturienne en hymne à la liberté des corps et des genres. Les métissages innovent avec Ladaniva qui réinvente la pop balkanique, Grégory Dargent et son Electrik GEM qui unissent Orient et Occident en un grand orchestre de la Méditerranée, Bachar Mar-Khalifé qui fusionne ses influences électro-rock, jazz et musique orientale ou Kutu qui invente un éthio-rock-électro-jazz décomplexé.

Le festival né de l’accordéon reste fidèle à son instrument fondateur et s’il ne faut surtout pas manquer l’accordéoniste seul en scène Antti Paalanen qui crée de la techno à base de musique finlandaise, les accordéonistes émaillent la programmation, en grande formations avec les infatigables Kumbia Boruka et Antonio Castrignanò ou en splendides duos accordéon-voix avec les Occitans Verger Cavalié ou l’Italienne Maria Mazzotta. Ce ne sont que quelques pépites minées de la riche programmation, vous en trouverez une multitude en allant écouter !

Festival résolument ancré dans son territoire, Le Grand Soufflet c’est près de 70 concerts à travers le département et autant d’occasions de rencontrer les artistes lors d’ateliers, de « Petits concerts », de conférences ou simplement au Village Thabor à Rennes !

Vous l’aurez compris, le festival est un endroit de découvertes et de fête, de rencontres et de partage, à tous les étages du département. Et on a Grand hâte de vous y retrouver !

2022-10-05T18:00:00+02:00

2022-10-15T23:59:00+02:00

