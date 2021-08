Village des possibles à Rennes – 4ème édition – 4 septembre 12h30-22h30 Esplanade Charle de Gaulle à Rennes, 4 septembre 2021 12:30, Rennes.

Samedi 4 septembre, 12h30 Sur place Entrée libre

Village associatif autour des alternatives + conférences + animations + concerts + miam miam + glouglou

Venez rencontrer plus d’une soixantaine de collectifs rennais qui vous présenteront leurs actions pour construire un futur juste et durable : plus solidaire, plus équitable, plus riche de lien social, plus respectueux du climat, de la Terre et du vivant.

Tout au long de la journée seront proposés des ateliers, conférences, une super tombola et le soir des concerts.

Bar et restauration sur place.

12h30-22h30

Entrée gratuite

Ce n’est pas de gaité de coeur mais nous serons obligés de demander le pass sanitaire.

Nous avons aussi besoin de bénévoles ! Inscris toi ici : https://urlz.fr/fFR9

Programmation Grande Scène :

13h30-14h30 – Conférence : Energie, comment se lancer dans un projet citoyen (réseau taranis)

15h-16h – Conférence : Inclusion des personnes en situation de handicap en France (SOS Handicap)

16h30-17h30 – Conférence : Les résistances aux lobbies de l’agro-industrie (Morgan Large et le collectif de soutien aux victimes des pesticides)

18h-19h – Pièce de théatre sur les personnes en situation précaire (Entourage)

19h30-20h30 – Concert de Riyaz Karo

21h-22h – Concert de Moonlight and Co

Programmation Petite Scène

13h30-14h30 – Discussion : Trajectoire militantes individuelles et collectives, comment raviver nos formes de vies et d’engagement (L’îlot vivant)

15h-16h – Discussion “Imaginer le monde de demain : présentation du Manuel d’histoire du futur d’ATTAC” (Attac)

16h30-17h30 – Conférence : Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural (Planete Io)

18h-19h – Médias et militants, deux contre pouvoirs

Programmation espace jardin

13h30-14h30 – Conférence : Convergence au sein des différentes luttes sociales, l’intersectionalité

14h30-15h et 16h30-17h : Séance de contes

18h-19h : Séance de Yoga

