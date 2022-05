L’appareil fait-il le photographe? Espace Ouest-France Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’appareil fait-il le photographe? Espace Ouest-France, 16 octobre 2017 18:30, Rennes. Lundi 16 octobre 2017, 18h30 Sur place Entrée libre Conférence Les photos de presse sont aujourd’hui omniprésentes, dans les médias et sur le Web. Elles circulent, se partagent, viennent d’agences de presse, de professionnels… mais aussi d’amateurs. Un téléphone avec un filtre Instagram suffit-il à faire de bonnes photos? A l’ère du numérique, comment un photographe professionnel se distingue-t-il d’un amateur? Comment le métier évolue-t-il? La photographie de presse a-t-elle un avenir? Pour en parler, Vincent Jarousseau, auteur du roman-photos L’illusion nationale, Jacob Khrist, photographe indépendant, spécialisé sur les Femen, Anne Degroux de l’agence MAPS et un photographe du groupe Ouest-France. Natacha Soury, photographe et membre du Club de la Presse animera l’échange. Espace Ouest-France 38 rue du pré botté, Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine lundi 16 octobre 2017 – 18h30 à 19h30

