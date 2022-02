Conférence image de soi et handicap de Frédérique Deghelt Espace Ouest-France Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence image de soi et handicap de Frédérique Deghelt Espace Ouest-France, 8 mars 2022 18:00, Rennes. Mardi 8 mars, 18h00 Sur place Gratuit Frédérique Deghelt commente son livre Être Beau, 18 portraits de personnes en situation de handicap. Une invitation à réfléchir sur l’image de soi et la place de l’Autre dans la société. Poursuivre Rennes, en partenariat avec Ouest-France et la librairie Le Failler, vous propose une rencontre avec l’écrivaine Frédérique Deghelt autour de son ouvrage Être beau, co-réalisé avec la photographe Astrid di Crollalanza. Une invitation à réfléchir sur l’image de soi et la place de l’Autre dans la société.

Être beau est une série de 18 portraits de personnes de tous âges, de tous milieux, de toutes professions, qui ont pour point commun de ne pas être dans la « norme » sous prétexte qu’elles sont handicapées.

Pendant trois ans, Frédérique Deghelt et la photographe Astrid di Crollalanza ont donné parole et images à ceux qui ne sont généralement pas représentables, pas audibles, et que nous appelons handicapés sans jamais donner à ce mot une autre définition que celle du manque.

Mardi 8 mars à 18h à l’Espace Ouest-France

38 rue du Pré Botté, Rennes | métro République Espace Ouest-France 38 rue du Pré Botté 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine mardi 8 mars – 18h00 à 20h00

