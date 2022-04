L’Atelier bleu vous invite à son Pop-Up store Espace galerie “Le lieu” Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’Atelier bleu vous invite à son Pop-Up store Espace galerie “Le lieu”, 29 avril 2022 17:00, Rennes. 29 avril – 8 mai Sur place Entrée libre, accès fauteuils roulants, de 2€ à 65€ https://www.instagram.com/lab_latelier_bleu/, contact.latelierbleu@gmail.com, 06 22 57 05 14 Arts visuels : Vente éphèmère du collectif l’A.b. et de cartes postales d’atistes. L’Atelier bleu a le plaisir de vous inviter à son premier Pop-Up store. Ouverture vendredi prochain à 17:00. Vous découvrirez le travail de ses membres : des cartes postales d’artistes, du dessin, de la gravure, de l’illustration, des pièces uniques, et de l’édition limitée. Merci de partager Espace galerie “Le lieu” 2, rue du docteur Roux – Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine vendredi 29 avril – 17h00 à 20h00

samedi 30 avril – 14h00 à 20h00

dimanche 1er mai – 14h00 à 20h00

vendredi 6 mai – 17h00 à 20h00

samedi 7 mai – 14h00 à 20h00

dimanche 8 mai – 14h00 à 20h00

