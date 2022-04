“La queue du Mickey” Par les Têtes en Friche espace et vie la Mabilais Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

"La queue du Mickey" Par les Têtes en Friche

Gerard Philippe, Michellemabel, Vincent, François, Paul et Norbert mènent une quête farfelue du bonheur. Ils essaieront d'élaborer un mode d'emploi, une recette, pour être enfin heureux.

Organisé par la FETTAAR "Théâtre ici et là!" et Espace et vie la Mabilais

Dimanche 19 juin, 15h00
espace et vie la Mabilais
5, Rue Claude Bernard 35000 Rennes
Prix libre
fettaar.35@gmail.com

Détails Heure : 15:00 - 16:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu espace et vie la Mabilais Adresse 5, Rue Claude Bernard 35000 Ville Rennes Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville espace et vie la Mabilais Rennes Departement Ille-et-Vilaine

