Semaine de l’Emploi des Seniors Espace Emploi Agirc Arrco, 17 octobre 2019 09:30, Rennes. Jeudi 17 octobre 2019, 09h30 Sur place Entrée sur inscription 02 99 87 18 14 L’Espace Emploi Agirc Arrco Rennes vous accueille Jeudi 17 octobre pour une journée dédiée à l’Emploi des Seniors. Venez vous informer, profiter des conseils avisés des spécialistes du recrutement. L’Espace Emploi Agirc Arrco Rennes organise en partenariat avec We Ker, Région Bretagne, Rennes Métropole et bien d’autres partenaires de l’emploi : la 2e édition de la Semaine de l’Emploi des Seniors du 15 au 18 octobre 2019. Cette semaine s’articulera autour d’ateliers, conférences,entretiens-conseils. Chaque jour, il y aura un programme et un lieu différent autour de la thématique des Seniors. C’est toute la particularité de cette semaine. Toutes les thématiques seront abordées : l’employabilité des Seniors, les différents métiers et les nouvelles formes d’emplois qui pourraient leur convenir, la retraite etc. L’Espace Emploi Agirc Arrco Rennes a sélectionné le Jeudi 17 octobre des acteurs incontournable de l’emploi du bassins rennais : Helys, Kom&Do, Happy to meet you, Links Consulting etc. Nous mettons particulièrement l’accent sur les nouvelles formes d’emplois qui ont le vent en poupe : l’emploi à temps partagé et le portage salarial. Mais nous souhaitons également répondre aux questions classiques du départ en retraite grâce à l’intervention de la CARSAT & CICAS. Vous l’aurez compris, il s’agit d’une thématique abordée sous différents aspects tout au long de cette Semaine des Séniors. Je me tiens à votre disposition pour de toutes questions. Cdt Espace Emploi Agirc Arrco 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 17 octobre 2019 – 09h30 à 18h00

Détails Heure : 09:30 - 18:00

