Cabaret d'improvisation Espace des 2 Rives Rennes, 10 décembre 2023, Rennes. Dimanche 10 décembre, 15h00 Cabaret d'improvisation théâtrale des Caucus'Tadors Offre spéciale du Black Sunday !

Tu ne sais jamais quoi faire un dimanche aprèm mais tu veux passer un bon moment ? alors viens voir les Caucus’Tadors pour une commande spéciale de bonne humeur.

Tu ne sais jamais quoi faire un dimanche aprèm mais tu veux passer un bon moment ? alors viens voir les Caucus'Tadors pour une commande spéciale de bonne humeur.

Viens, on t'attend ! Renseignements : 02 99 84 16 24 Espace des 2 Rives 4, allée Georges Palante, 35000 Rennes

