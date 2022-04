Semaine du Jeu Equipement de quartier Le Jeu de Paume Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Semaine du Jeu Equipement de quartier Le Jeu de Paume, 30 avril 2022 10:00, Rennes. 30 avril – 7 mai Sur place Gratuit https://my.weezevent.com/la-semaine-du-jeu Du 30 avril au 7 mai, le Jeu de Paume et ses partenaires vous invitent à JOUER ! Une semaine consacrée au JEU sous toutes ses formes. Du 30 avril au 7 mai, le Jeu de Paume et ses partenaires vous invitent à JOUER ! Une semaine consacrée au JEU sous toutes ses formes : jeu de stratégie, d’équilibre, d’imitation, de réflexion, d’ambiance,… ou encore jouer au jeu de paume en réalité virtuelle. Equipement de quartier Le Jeu de Paume 12 rue Saint Louis 35000 Rennes 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 30 avril – 10h00 à 12h30

mardi 3 mai – 10h30 à 12h00

mardi 3 mai – 14h00 à 18h00

mercredi 4 mai – 10h00 à 17h30

jeudi 5 mai – 10h00 à 22h00

vendredi 6 mai – 14h00 à 18h00

samedi 7 mai – 10h00 à 12h30

samedi 7 mai – 17h30 à 23h00

Heure : 10:00 - 23:00
Age minimum 2
Age maximum 99

