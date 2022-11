Pitch2Kids Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Pitch2Kids Equipement de quartier le Jeu de Paume, 3 décembre 2022 14:00, Rennes. Samedi 3 décembre, 14h00 Sur place gratuit pitch2kids@gmail.com

Pitch2Kids souhaite proposer aux enfants de 7 à 12 ans de réfléchir aux sujets de demain en développant leur esprit critique ! Le thème est « les influenceuses et les influenceurs ». Pitch2Kids … parlons influenceurs ! Déroulé d’une session Pitch2Kids : 1/ Une conférence inspirante et interactive, adaptée aux enfants, sur le thème du jour : toutes les clés de lecture pour comprendre ce phénomène, ainsi que les enjeux actuels et futurs. Cette conférence sera animée par Manon Texier, Influence Marketing Manager chez Rivacom. 2/ Une fois le sujet bien exposé, 4 porteurs de projets viendront présenter leurs points de vue ou leur expertise devant un jury représentant de la jeunesse :-) #1 : Christophe Djafar pour LEOCARE, néo-assurance qui a collaboré avec un célèbre youtubeur pour communiquer sur sa nouvelle offre.

#2 : Julien Evrard pour MAD DOG, youtubeur, créateur de « La chronique Facile », de la « Minute Mème ».

#3 : Stéphanie Bohanne pour DIGI’PASS, une certification digitale pour les enfants.

#4 : en attente de confirmation.

3/ On finira cette session par un atelier de co-création où enfants et adultes réfléchiront ensemble pour faire connaitre Pitch2Kids, comme une influenceuse ou un influenceur ! L’événement est gratuit et accessible à tous les enfants entre 7 et 12 ans. (!) Attention, nombre de places limitées (!) Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, 35000 Rennes 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 3 décembre – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Equipement de quartier le Jeu de Paume Adresse 12 rue Saint Louis, 35000 Rennes Ville Rennes Age minimum 7 Age maximum 12 lieuville Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Pitch2Kids Equipement de quartier le Jeu de Paume 2022-12-03 was last modified: by Pitch2Kids Equipement de quartier le Jeu de Paume Equipement de quartier le Jeu de Paume 3 décembre 2022 14:00 Equipement de quartier Le Jeu de Paume Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine