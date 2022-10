Exposition Pourquoi ne parle-t-elle pas ? pourquoi ne part-elle pas ? Equipement de quartier Le Jeu de Paume Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition Pourquoi ne parle-t-elle pas ? pourquoi ne part-elle pas ? Equipement de quartier Le Jeu de Paume, 11 octobre 2022 14:00, Rennes
11 – 28 octobre
Entrée libre et gratuite

Une exposition pour évoquer les violences conjugales et intrafamiliales au travers d’aquarelles retraçant des histoires singulières. A découvrir aux heures d’ouverture au public du 11 au 28 octobre. L’exposition illustrée de Caroline Fernandes, éducatrice dans le champ des violences intrafamiliales et conjugales, illustratrice de maux/mots partagés est portée par La Voix Sociale & éditions.

« Pourquoi ne parle-t-elle pas, pourquoi ne part-elle pas ? ». Histoires singulières et ressentis communs, est une exposition qui questionne les violences conjugales. Son cadre poétique est une invitation pour saisir ensemble la complexité de ce basculement décisif de poids : parler. Dire dans les situations de violences ne va pas de soi, mais prendre la parole c’est reprendre sa place. « dire pour retrouver un certain équilibre ! »

A découvrir sur les heures d'ouverture au public du 11 au 28 octobre, au Jeu de Paume.
Equipement de quartier Le Jeu de Paume
12 rue Saint Louis 35000 Rennes

