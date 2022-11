A 9 peut-on être seul ? Equipement de quartier Le Jeu de Paume Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

A 9 peut-on être seul ? Equipement de quartier Le Jeu de Paume, 2 décembre 2022 18:30, Rennes. Vendredi 2 décembre, 18h30 Sur place gratuit contact@jeudepaumerennes.fr

L’équipe « le Rance n’est pas un fleuve » vous invite à découvrir une performance théâtrale intitulée « A 9 peut-on être seul », le vendredi 2 décembre, à 18h30, au Jeu de Paume. Dans la continuité du projet « Le Rance n’est pas un fleuve », le Rance se fait poulpe hors les murs avec une exposition présente au Phakt (jusqu’au 17 décembre). L’Equipe profitera du 2 décembre pour faire une échappée dans le quartier. Elle viendra donc au Jeu de Paume pour une performance théâtrale. Une nouvelle proposition artistique de l’Equipe du Rance, menée par le metteur en scène Massimo Dean – Asma, Klem, Lola, Lou, Melissandre, Samuel, Sébastien, Suzon et Thomas vous présenteront « A 9 peut-on être seul ? » On vient de nul part et on se rencontre. Après un regard…quelqu’un prend la parole. Rendez-vous le 2 décembre, à 18h30 – durée : 25 min

Ce voyage du poulpe mènera la troupe jusqu’à l’Hôtel Pasteur pour le concert de Massai Crew (21h) ! Equipement de quartier Le Jeu de Paume 12 rue Saint Louis 35000 Rennes 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine vendredi 2 décembre – 18h30 à 19h00

