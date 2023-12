Exposition Peinture face au vivant Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, 5 janvier 2024, Rennes.

Exposition Peinture face au vivant
5 – 24 janvier 2024

Début : 2024-01-05 14:00

Fin : 2024-01-24 18:00

Exposition la peinture face au vivant, visible du 5 au 24 janvier, aux horaires d’ouverture du Jeu de Paume.

Soixante années en quête d’une présence picturale singulière ont conduit Pierre Morin à observer attentivement notre rapport au monde.

Parmi ses sujets d’étude, celui des coqs et des poules occupe une place fondamentale , privilégiant l’intelligence du sentir au-delà des mots et des explications. Ce travail devancera les interrogations du peintre sur le comportement de notre société face au vivant.

Dessins et peintures, intuitions et questionnements partagent l’espace de ce petit livre avec les points de vue d’autres peintres, les écrits du philologue Jackie Pigeaud ainsi que ceux de la philosophie Corine Pelluchon.

Equipement de quartier le Jeu de Paume
12 rue Saint Louis, 35000 Rennes