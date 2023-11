Hippocampe au Jeu de Paume Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, 13 novembre 2023T 19:00, Rennes.

Hippocampe: un quartet de jazz rennais tonique, inventif et généreux, vient réchauffer nos oreilles ! un événement Jazz à l’Ouest / les enfants de Bohème Lundi 13 novembre, 19h00 1

Du Jazz au Jeu de Paume

les enfants de Bohème et Jazz à l’Ouest présentent: Hippocampe

Après Minna No Ost en 2021 et Astrojazz en 2022, Jazz à l’Ouest et les enfants de Bohème invitent de nouveau un groupe de jazz rennais: Hippocampe !

Le quartet emmené par Jules Chollet pratique un jazz mélodique et groovy, ludique et généreux, qui emplira de ses bonnes ondes la belle salle du Jeu de Paume… Tout ce dont on a besoin, en fait !

Hippocampe, c’est Jules Chollet (piano – compositions), Jolann Koelh (trombone – soussaphone), Shawn Dade (basse), Valentin Bouretz (batterie)

On vient les découvrir ! On vient les applaudir !

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine