Bruno Helstroffer joue Henry Grenerin Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Mercredi 20 septembre, 20h00

Bruno Helstroffer, guitariste, et Stefano Amori, mime, nous invitent à découvrir la musique d’Henry Grenerin, guitariste de Louis XIV. Un spectacle intimiste, tout en finesse… Mercredi 20 septembre, 20h00 1

L’Âme-Son

Bruno Helstroffer, guitariste et théorbiste, est un musicien reconnu dans le monde de la musique baroque. Il collabore régulièrement avec des ensembles comme Le Banquet Céleste ou Le Concert Spirituel, et les projets qu’il propose font la part belle aux métissages: la folk music avec Love I obey, Erik Satie, le sitar ou la kora avec Calling The Muse, le serpent avec Trace of Grace…

L’Âme-Son, disque paru tout récemment sur le label Alpha, est le tout premier enregistrement de l’histoire dédi à la musique de Henry Grenerin.

Guitariste, théorbiste, compositeur, musicien à la cour des rois de France, Henry était certainement, aussi, un des accompagnateurs du jeune danseur Louis XIV.

C’est donc à la redécouverte d’un musicien oublié, mais aussi à celle d’un regard sur l’Histoire vue des coulisses, que nous vous invitons dans un spectacle complet avec la participation du mime Stefano Amori !

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine