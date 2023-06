Cuisine des invendus Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, 27 juillet 2023, Rennes.

Du 2023-07-27 15:00 au 2023-07-27 17:00.

Courgettes défraîchies, melons et pêches abîmés et bien d’autres … Ils sont laids, moches, ils sont à deux doigts d’aller à la poubelle ? Et bien non, cuisinons-les et faisons des compotes et confitures originales !

Pensez à ramener vos bocaux !

Gratuit

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000