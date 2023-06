Visite historique du Jeu de Paume Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Visite historique du Jeu de Paume Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, 26 juillet 2023, Rennes. L’association Les Amis du Patrimoine Rennais vous invite à découvrir l’histoire du Jeu de Paume : un bâtiment, un sport, une époque… balayant ainsi l’histoire de 1605 à aujourd’hui. Mercredi 26 juillet, 10h30 1 Du 2023-07-26 10:30 au 2023-07-26 12:30. L’association Les Amis du Patrimoine Rennais vous invite à découvrir l’histoire du Jeu de Paume : un bâtiment, un sport, une époque… balayant ainsi l’histoire de 1605 à aujourd’hui. Inscription recommandée Gratuit Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Equipement de quartier le Jeu de Paume Adresse 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/