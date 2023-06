Spectacle de marionnettes à fils – Théâtre de curiosités Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Spectacle de marionnettes à fils – Théâtre de curiosités Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, 13 juillet 2023, Rennes. La compagnie Monopulpo vous propose de découvrir leur spectacle de marionnettes à fils « Théâtre de Curiosité« , à 17h. 13 et 14 juillet 1 Du 2023-07-13 17:00 au 2023-07-14 19:00. La compagnie Monopulpo vous propose de découvrir leur spectacle de marionnettes à fils « Théâtre de Curiosité« , à 17h. Gratuit – sur inscription Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Equipement de quartier le Jeu de Paume Adresse 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

