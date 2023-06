Bibliothèque humaine Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

6 femmes, 6 parcours, 6 expériences… à rencontrer dans un format intimiste et conviviale. Rencontre éphémère dans une conversation en duo d'une vingtaine min.

A partir de 14h, le samedi 10 juin !

Le Jeu de Paume et ses partenaires vous convient à une BIBLIOTHEQUE HUMAINE !

Mais qu'est-ce que c'est une bibliothèque humaine ?

Il s'agit de rencontres avec des personnes qui acceptent de livrer une partie de leurs histoires, leurs engagements et expériences. Le thème de ces échanges est l'émancipation féminine. À cette occasion un dialogue bienveillant s'instaure dans une conversation en duo d'une vingtaine de minutes.

A partir de 14h, le samedi 10 juin !

Equipement de quartier le Jeu de Paume
12 rue Saint Louis, 35000 Rennes
Centre
Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

