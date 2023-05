Fresque du Climat – famille Equipement de quartier le Jeu de Paume, 7 juin 2023 14:00, .

Mercredi 7 juin, 14h00

La Fresque du Climat, c’est un jeu de cartes pour mieux appréhender les enjeux climatiques et le monde dans lequel on vie, comprendre les rapports du GIEC et échanger collectivement sur les pistes d’amélioration.

Ce mercredi 7 juin, un format de la fresque vous sera proposé pour l’aborder en famille.

A partir de 9 ans – sur inscription au 02 21 02 22 40 ou contact@jeudepaumerennes.fr

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine