Expo post-confinement Equipement de quartier Jeu de Paume, 9 juillet 2020 14:00, Rennes. 9 juillet – 1 septembre 2020 Sur place gratuit contact@jeudepaumerennes.fr Expo post-confinement Expo post-confinement mettant en lumière les créations produites lors du confinement. Expérimentés ou artistes débutants, des habitants de tous les âges se sont livrés au jeu de s’exposer.

Entre collages, photographies, dessin,… une exposition hétérogène pleine de poésie, à découvrir absolument ! Equipement de quartier Jeu de Paume 12, rue saint louis, 35000 rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 9 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 15 juillet 2020 – 10h00 à 12h00

jeudi 16 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 17 juillet 2020 – 14h00 à 16h00

mardi 21 juillet 2020 – 10h00 à 12h00

mercredi 22 juillet 2020 – 10h00 à 12h00

jeudi 23 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 24 juillet 2020 – 14h00 à 16h00

mardi 25 août 2020 – 10h00 à 12h00

mercredi 26 août 2020 – 10h00 à 12h00

jeudi 27 août 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 28 août 2020 – 14h00 à 16h00

mardi 1er septembre 2020 – 10h00 à 12h00

