expo land art & récup’art Equipement de quartier Jeu de Paume, 3 novembre 2020 14:00, Rennes. 3 novembre – 3 décembre 2020 Sur place 02 21 02 22 40, contact@jeudepaumerennes.fr Exposition land art & récup’art avec Luc Leguérinel Luc Leguérinel vous propose de découvrir le land art et récup’art autour d’une exposition dédiée à ces créations, et d’ateliers.

Deux ateliers vous sont proposés:

– création de votre hôtel à insectes : 4 nov de 17h à 18h ou 7 nov de 10h30 à 11h30 – tous publics à partir de 9 ans – 12€

– mandala: 10 nov de 17h à 18h ou 14nov de 10h30 à 11h30 – tous publics à partir de 7 ans – 10€ Equipement de quartier Jeu de Paume 12, rue saint louis, 35000 rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 3 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 4 novembre 2020 – 09h30 à 12h30

mercredi 4 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 5 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 6 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

samedi 7 novembre 2020 – 10h00 à 12h30

mardi 10 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 12 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 13 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

samedi 14 novembre 2020 – 10h00 à 12h30

mardi 17 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 18 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 19 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 20 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 24 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 25 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 26 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 27 novembre 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 1er décembre 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 2 décembre 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 3 décembre 2020 – 14h00 à 18h00

