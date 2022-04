“Récital Piaf ” par A1nne Melou théâtre de la Mouche Epi Longchamps Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

“Récital Piaf ” par A1nne Melou théâtre de la Mouche Epi Longchamps, 15 mai 2022 15:00, Rennes. Dimanche 15 mai, 15h00 Sur place 4€ fettaar.35@gmail.com « Récital PIAF » par Anne Melou théâtre de la Mouche. Un voyage dans l’univers de “La Môme”, des grands succès mais aussi de chansons moins connues, à découvrir ou à redécouvrir. « Récital PIAF » par Anne Melou théâtre de la Mouche. Un voyage dans l’univers de “La Môme”, des grands succès mais aussi de chansons moins connues, à découvrir ou à redécouvrir. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là” le CPB Longchamps et VAL Epi Longchamps 68 rue du Doyen Albert Bouzat 35703 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine dimanche 15 mai – 15h00 à 16h15

Détails Heure : 15:00 - 16:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Epi Longchamps Adresse 68 rue du Doyen Albert Bouzat Ville Rennes Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Epi Longchamps Rennes Departement Ille-et-Vilaine

